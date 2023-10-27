Bunların gözü dönmüş! Kendi vatandaşlarını da bombalıyor
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu. Ölenlerin içinde yüksek rütbeli İsrail askerleri de bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Arap ülkeleri: BAE, Bahreyn, Mısır, FAS, Suudi Arabistan'da...Gazze'de acil ateşkes talep ettiler