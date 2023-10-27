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Gündem

Bunların gözü dönmüş! Kendi vatandaşlarını da bombalıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-27 08:44:00 -
Bunların gözü dönmüş! Kendi vatandaşlarını da bombalıyor

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu. Ölenlerin içinde yüksek rütbeli İsrail askerleri de bulunuyor.

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Yorumlar

mtahı

allah senı sana yardım eden zalımlerı cehennem ateşınde yaksın.bıdaha dunyaya geldıgınde kulaksız burunsuz ayaksız kolsuz gelesın mahluk.ısze ınsan demeyı ınsanlıga hakaret sayarım

Gültekin

YAHUDİ TARİNDE YAPTIKLARI İŞLERİ BUGÜN DE TEKRAR EDEN VE KENDİ VATANDAŞLARINI BİLE GÖZDEN ÇIKAREAN BİR BAŞKA MİLLET YOKTUR.
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