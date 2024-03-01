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Gündem Bunların dertleri Akit! İllegal Basın Konseyi ahlaksızlığa siper oldu
Gündem

Bunların dertleri Akit! İllegal Basın Konseyi ahlaksızlığa siper oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-01 08:59:00 -
Bunların dertleri Akit! İllegal Basın Konseyi ahlaksızlığa siper oldu

Yasalar önünde hiçbir hükmî şahsiyeti bulunmadığı için “illegal” konumda bulunan Basın Konseyi; defalarca “kendilerini tanımadığımızı” ve “muhatap kabul etmediğimizi” deklâre etmemize rağmen, hâlâ bizim hakkımızda karar verme cür’etinde bulunmaya devam ediyor.

HABER MERKEZİ

Başkanlığını Pınar Türenç’in yaptığı ve yönetim kurulunda yandaş kalemlerin yer aldığı illegal konsey, şimdi de Charlie Hebdo adlı rezil paçavranın Peygamber Efendimize yönelik skandal karikatürlerini yeniden yayınlama cüretinde bulunan Sendika.org’nin avukatlığına soyundu. Anayasa Mahkemesi’nin içeriğine değinmeden sadece usul açısından verdiği erişim engelini kaldırma kararını “ifade özgürlüğü” şeklinde yorumlayarak skandal görselleri hem de hiç utanmadan yeniden yayınlayan Sendika.org’ye yönelik Yeniakit.com.tr’de, 22.02.2024 tarihinde yayımlanan haberi hedef alan illegal Basın Konseyi, şikayetçi tarafın mektubunu apar topar Akit’e gönderdi. Normalde meslek örgütü olması gerekirken ihanet medyasının avukatlığına soyunan illegal konseyin gönderdiği rezil dilekçede, Akit’in sadık ve feraset ehli okuyucu kitlesine ise “eğitim seviyesi düşük ve olayları algılama refleksleri zayıf” imasında bulunması ise rezalete tüy dikti.

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