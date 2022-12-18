Bunların derdi sapık yaşam tarzı!
CHP'ye yakın medya kuruluşları TÜGVA'nın da aralarında olduğu 21 derneğin LGBT sapkınlığına karşı düzenlediği Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Aralarında TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da olduğu, 21 vakıf ile dernek ve yöneticileri, eşcinsel sapkınlığa karşı Büyük Aile Yürüyüşü düzenledi.
Eylemde "LGBT sapkınlıktır" vurgusu yapılırken, küresel LGBT lobisinin aile yapımıza yönelik tehdidine dikkat çekildi.
CHP'ye yakın medya kuruluşları, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasını gerekçe gösterip, "Çocuk istismarına sessiz kalan gericiler, LGBT’yi hedef aldı!" dedi.
Bunların derdi sapıklığın önünde engel gördükleri tarikatları yok etmek!
Tele 1'in attığı manşet, tarikat ve cemaat düşmanlarının iki yüzlülüğünü ortaya koydu.