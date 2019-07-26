Bunları yapmadan sakın tatile çıkmayın!

Tatil çantasını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık aşamasını eksiksiz bir biçimde yerine getirmeniz gerekmektedir. Tatiliniz için önceden bir rehber hazırladıysanız bunu mutlaka hazır şekilde bulundurmalısınız. Nereye giderseniz gidin seyahat rehberinizin bir kopyası yanınızda olmalıdır. Bunun yanında seyahat sigortası çok daha güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmenizi sağlar. Kapsamlı bir seyahat sigortası ile tatile çıkacaksanız sigortaya ait poliçenin yanınızda olduğundan emin olmalısınız.

Eğer tatilinizi yurt dışında geçirecekseniz geçerli bir pasaporta sahip olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Pasaportunuzun geçerlilik tarihini kontrol etmeli ve içerisinde yeterli boş sayfanın olduğundan emin olmalısınız. Tatiliniz için vize almanız gerekecekse bunları yanınızda hazır bulundurmalısınız. Bazı ülkelerde vize zorunluyken bazılarında zorunlu değildir. Tatil planınızı buna uygun şekilde yapmalısınız.

Otel rezervasyonları için de gerekli olan tüm belgeleri hazır bulundurmalısınız. Bunların yanında pasaport, vize, ehliyet, kredi kartları, sigorta poliçesi ve diğer gerekli tüm belgelerin mutlaka bir fotokopisini çektirmelisiniz. Tatil çantanızı hazırlamadan önce mutlaka sağlık kontrollerinizi yaptırmalısınız. Aşı yaptırmanız gerekiyorsa aşı yaptırmalı, ek ilaç yazdırmak istiyorsanız ek ilaç yazdırmaya çalışmalısınız. Böylece tatiliniz sırasında ciddi sağlık riskleriyle karşılaşmamış olursunuz.

Ayrıca ciddi bir alerjiye veya sağlık problemine sahipseniz bunun raporunu hazır bulundurmalısınız. Yurt dışına gidecekseniz sağlık raporunu İngilizceye çevirmeyi düşünmelisiniz. Yurt dışına seyahat etmeyi tercih edecekseniz kredi kartlarınızı ve banka kartlarınızı kontrol etmelisiniz. Eğer kartlarınız yurt dışı alışverişlerine kapalı durumdaysa onları kullanamayacak olduğunuzu bilmelisiniz.

Sırt çantası kullanacaksanız yüksek kaliteli bir sırt çantası aldığınızdan emin olmalısınız. Böylece yanınızda taşıyacağınız ekipmanları rahatsızlık duymadan taşıyabilirsiniz. Bir bavul veya valiz tercih edecekseniz yeteri kadar geniş ve kaliteli olanları tercih etmelisiniz.

Bununla beraber nakit paralarınızı, kredi kartlarınızı ve önemli eşyalarınızı zarar görmemesi için bir cüzdanda saklamayı düşünmelisiniz. Bunun için en ideal seyahat cüzdanları arasından bir seçim yapmalısınız.

Ayrıca tatil süresine göre yanınıza yeterli miktarda kıyafet ve iç çamaşırı almalısınız. Rahat uyumak için de kendinize ait pijamalara ihtiyacınız olacaktır. Bir veya iki pijama takımını yanınızda getirmeniz yeterli olacaktır. Gideceğiniz yerdeki havayı göz önünde bulundurarak daha kalın veya daha ince bir pijama takımını da yedek olarak yanınıza alabilirsiniz. Bunun yanında rahat ayakkabıları tercih etmelisiniz.

Tatilin olmazsa olmazlarından biri de kişisel bakım ürünleridir. Tatile çıkmadan önce mutlaka diş fırçası, diş macunu, nemlendirici, şampuan, cilt-saç kremleri, deodorant ve traş malzemeleri gibi kişisel ihtiyaçlarınızı yanınıza almalısınız.

Ayrıca yanınızda mutlaka aspirin veya paracetamol bulundurmalısınız. Bunlar genel ağrılar veya baş ağrıları için size yardımcı olabilecektir. Reçeteli ilaç kullanıyorsanız bunları yanınızda getirmeli ama aynı zamanda sağlık raporunuzu yanınızda bulundurmalısınız.

Tatillerin diğer vazgeçilmez unsurları ise elektronik eşyalardır. Telefonlarınız ve bilgisayarlarınız için yanınızda taşınabilir şarj cihazı getirmelisiniz. Bunun yanında seyahat ederken müzik dinlemek için yanınızda kulaklık bulundurmalısınız. Öte yandan telefonunuzun kamerası yeterli kaliteye sahip değilse bir fotoğraf makinesi satın almayı düşünebilirsiniz. Dijital kameralar ile çok daha kaliteli resimler çekebileceğinizi unutmamalısınız.