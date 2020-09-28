Bunları Dilipak yazmadı! 156 sayfalık savunma

Mustafa Durmaz İstanbul

28 Şubat döneminde başörtülü kızların haklarını savunduğu için sanık sandalyesine oturtulan, ümmetin derdiyle dertlenen, ömrünü İslami hizmetlere adayan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak’a açılan davanın savunma aşaması tamamlandı. AK Parti Kadın Kolları’nın başlattığı dava girişiminde; Dilipak, 52 sayfalık ek dilekçe daha vererek, toplamda 156 sayfalık savunmasıyla tarihe not düştü.

Çarpıtmaya bir kitap savunma

Müslümanların yılmaz savunuculuğunu üstlenen Akit’in duayen yazarlarından Abdurrahman Dilipak hakkında AK Parti Kadın Kolları’nca açılan davada, yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 2020/514 Esas Sayılı davaya, Akit Medya Hukuk Danışmanı Avukat Ali Paccı tarafından 52 sayfalık ek dilekçe daha verildi. İnandığı hakikat uğruna mücadele veren ancak çarpıtılan yazısından dolayı toplamda 156 sayfalık savunma vermek zorunda kalan Abdurrahman Dilipak’ın ek dilekçesinde, şaşırtıcı ifadeler yer aldı. Tarihi dilekçede, Abdurrahman Dilipak’ın “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısında yer alan “AK Parti içindeki AKP’liler” ifadesinin tam 23 kez farklı basın kuruluşunda haber ve yazı olarak kullanıldığı tespit edildi. Mahkeme heyetine sunulan ek savunma içerikli dilekçede, “Erdoğan Ak Parti içindeki ‘AKP’lilere dikkat etmeli” , AKP’nin ‘Altın Kızlar’ı kim!” AK Parti’nin akıbeti de ANAP ve Doğru Yol Partisi gibi olacaktır” gibi çok sert ifadelerin yer aldığı yazıların ulusal ve yerel basında çarşaf çarşaf yayınlandığı belirtildi.

AK Parti teşkilatlarının görmezden geldiği örneklerden bazıları ise dilekçede şöyle sıralandı:

-“24 Eylül 2019 / Ege Postası / Mithat Umutoğulları: “Aksi taktirde AK Parti’nin akıbeti de ANAP ve Doğru Yol Partisi gibi olacaktır”

-13 Aralık 2019 / Manisa Son Nokta / Nazmi Aydın: “Ak Parti içindeki AKP’liler kimler?”

-16 Nisan 2019 / Malatyatime / Necdet Akboğa: “AKP’liler kazandı, AK Partililer kaybetti…”

-7 Mart 2019 / Alp Tv / Ünye Flash / 15.3.2019/ Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt: “AK Partiye en çok zarar veren, AK Parti içindeki AKP’lilerdir.”

-2 Temmuz 2019 / Çumra / Sedat Ulupınarlı: “Bunlar da Ak Partinin içindeki AKP’lilerdir.”

-15 Nisan 2019 / Postam: “AKP’liler CHP’ye mi çalıştı? Ya da AKP’nin “Altın Kızlar”ı kim!”

-8 Kasım 2015 / Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi / Hayrullah Demir: “AK Parti’deki AKP’liler”

-12 Ocak 2019 / Afyon Postası / Ata Gündüz Kurşun: “Ak Parti içindeki AKP’liler sorgulanmalı”

-10 Aralık 2019 / Takvim Gazetesi / Salih Tuna: “AK Partiyi Erdoğan’dan kopartmaya çalışan AKP’liler ile Fox Tv’nin algı operatörleri aynı hedefin hizmetkârı”

-27 Temmuz 2020 / Oda Tv / Faik Işık: “A-Ke-Pe’liler adam değiller ama, her nasılsa itibar görürler.”

-9 Ekim 2020 / Diyarbakır Gazetesi: “Ak Parti içindeki AKP’liler”

-29 Temmuz 2017 / Urfa Haber: ŞASEMKOM Başkanı Faruk Akbaş: “Evet çok.. ister kızın, ister sövün çoook fazla...”

-11 Mart 2019 / Kars Olay / Sezgin Yıldız: “AK Parti’nin içindeki AKP’liler”

-23 Aralık 2019 / Yüzdeyüz Haber: “Bu AKP’lilerin çoğu eski FETÖ’cü”

-27 Mart 2017 / İstiklal / Vedat Yavuz: “AK Parti içindeki “Akp”liler”

-2 Ekim 2018 / Çanakkale Zafer / Zafer Durmaz: “Kim bu AK Parti içindeki AKP’liler?”

-15 Mayıs 2017 / Yörem / Orhan Kaplan: “AK Parti içindeki ve dışındaki AKP’liler!..”

-4 Nisan 2019 / İktibas / Abdullah Pamuk: “AK Parti içindeki AKP’liler ve muhalefet”

-18 Haziran 2014 / Akşam Gazetesi / Turgay Güler: “Erdoğan Ak Parti içindeki ‘AKP’lilere dikkat etmeli”

-16 Nisan 2019 / Özgür Haber / Bekir Doğan: “Ak Parti’nin rakibi AKP’lilerdir!”

Tek elden 81 ile giden şikayet

AK Parti İl Kadın Kolları tarafından gönderilen tüm suç duyurularının tek elden hazırlandığına dikkat çekilen dilekçede, “Dava konusu yayın nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlarınca gönderilen bütün şikayet dilekçeleri kopyala / yapıştır şeklinde hazırlanmış; müştekiler muhtemelen suç duyurusunda bulundukları yazı ve dilekçede yazılanları bile ciddi bir şekilde okuma, onlara ekleme çıkarma yapma gereği bile duymadan imzaladıkları metinlerle suç duyurusunda bulunmuşlar” denildi.

Sipariş eleştiri olmaz!

Kadın Kolları Başkanı Selva Çam’ın talimatıyla 81 ilde yapılan suç duyurusu eşliğinde açılan tazminat davasının usul kurallarına aykırı olduğu vurgulanan dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

“Gerçekte duyulan acı, elem ve ıstırabı bir bölümüyle karşılayabilecek bu tazminatın miktarından çok mana ve ehemmiyetinin büyüklüğü tartışmasızdır. Ancak tazminat dava dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesi ile suç duyurusunda bulunanların basın açıklamalarında bulunanların konuşmaları aynı kalem tarafından yazılmış konuşmalar olduğu anlaşılıyor. Gerçekte “duyulan acı, elem ve ıstırab”tan söz etmek mümkün değildir. Bu metinler yazanın hesabi planlarının ifadesidir. Sipariş mutluluk, sipariş üzüntü, sipariş eleştiri ve parti ve lider övgüsü bile, samimiyetten uzak, birbirinin kopyası, Türkiye’ye yakışmayan türden, “hazır metin okumaları” şeklinde kurgulanmıştır.”