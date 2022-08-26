Bunları Atatürk'e hakaret suçları için de söyleyebilir misin? İmamoğlu'ndan Gülşen çıkışı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmam Hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'e skandal bir destek verdi. Ekrem İmamoğlu, "Adaletsizliğe hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz." dedi.

Bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklandı.

İstanbul'dan Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi açılışında konuşan İmamoğlu, Gülşen hakkında verilen tutuklama kararına, "Türkiye'de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz. Adaletsizliğe hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

Başta CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'lilerin Gülşen'e destek vererek tutuklama kararının hukuksuz olduğunu savunmaları, Atatürk'e hakaret suçundan tutuklanan isimler hakkında ne düşündüklerini merak ettirdi. İBB Başkanı'nın Gülşen açıklaması, "Ekrem İmamoğlu, bu söylediklerini, Atatürk'e hakaret suçları için de söyleyebilir misin?" sorusunu akıllara getirdi.