  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Polis enselerine çöktü
Yerel

Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Polis enselerine çöktü

Malatya'da suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri yurt dışına kaçmak isterken son anda yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 16:55:00 -
Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Polis enselerine çöktü

Malatya'da silahlı yağma, işyeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme gibi suçları işleyen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basıldı. Son olarak bir mağdurdan 300 bin Euro para talep eden örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen örgüt lideri, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Muğla'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan örgüt lideri cezaevine konulurken, Malatya'da 4 ve İstanbul'da ise 1 olmak üzere 5 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Operasyonda aranan bir şüphelinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğim belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23