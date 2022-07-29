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Yerel Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Polis Adana'da enseledi
Yerel

Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Polis Adana'da enseledi

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan dün döviz çalan 3 şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 15:30:00 -
Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Polis Adana'da enseledi

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde döviz çalan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera görüntülerinden şüphelilerin ticari taksiyle Adana'ya gittiğini belirledi.

Konya ve Adana polisinin müşterek yürüttüğü operasyonda, Gürcistan uyruklu G.T. (43), I.B. (33) ve B.T. (34) gözaltına alındı.

Şüpheliler Konya'ya getirildi, kuyumcudan çalınan döviz sahibine teslim edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheliler, dün 100 bin lira değerinde döviz alıp kaçmıştı.

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