Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti ile kol kola girip eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da vasatın altında kalan Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aynı törende arka arkaya yaptıkları konuşma sosyal medyayı salladı.

"Bunlardan biri yalancı ama hangisi?"

Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıkan Yavaş, Ankara alınan otobüslerle ilgili alınan 5 milyon euroluk kredinin kullanıldığını söyledi.

Fakat Mansur Yavaş borç alınan 57 milyon euroluk krediye hiç değinmedi. Yaptığı çıkışlarla ve hareketlerle gündemi meşgul etmekten öteye gidemeyen Kemal Kılıçdaroğlu ise Yavaş'ı yalanladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın "5 milyon euro kredi kullanıldı" sözlerini yalanlayarak "Hiç borç almadım' dedi. Demek ki hiç borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın aynı törende arka arkaya yaptıkları ve birbirlerini yalanladıkları konuşma sonrası sosyal medyada "Bunlardan biri yalancı ama hangisi?" sorusunun cevabı aranmaya başlandı.

“En az birisi doğru söylemiyor”

Vatandaşların aklıyla alay eden Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ın konuşmalarına tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin “En az birisi doğru söylemiyor” dedi.

Şahin'in açıklaması şu şekilde:

“En az birisi doğru söylemiyor” diye düşünüyorsunuz ama aslında ikisi de doğru söylemiyor çünkü borç alınan kredinin tutarı 54,7 MİLYON EURO.