"Bunlarda utanma da kalmamış!"

İşte CHP zihniyeti bu… İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği bir kararı öve öve bitiremediler.

Avukat Taner Türe, İBB’ye dava açtı

Avukat Taner Türe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 20 Aralık 2019’da yaptığı avukat alımı sınavında verilen puanı az bulan ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde karar çıktı

İBB’nin sözleşmeli personel alımı kapsamında avukatlık pozisyonu için yapılan sözlü sınavda Avukat Türe’ye 63,33 puan verildiği iddia edilirken, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, ““Bu durumda, hukuki denetime acık, şeffaf ve objektif kriterlere uygun olarak 20.12.2019 tarihinde yapılan sözlü sınavda belirlenen puanın davacının verdiği cevaplara uygun olduğu değerlendirilerek, sözlü sınav sonucunda verilen 68,33 puanlık sınava notunda ve bu sınav notuna yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde karara imza attı.

Karanlık Oda’ya servis ettiler

"Kaymakam alımında, hakim-savcı alımlarında bile sözlü sınavı kaldırın, yazılı ile alım yapın" şeklinde yorumlarda bulunan CHP zihniyeti, mahkemenin verdiği bu kararı ballandıra ballandıra anlattı. Hatta mahkeme kararı, karanlık Oda TV’ye servis edilerek Ekrem’e “Mahkemeden İmamoğlu torpil yapmadı kararı” şeklinde övgüler yaptılar.