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Dünya Bunlarda fındık kadar akıl yok! Manyak mısınız ulan siz?
Dünya

Bunlarda fındık kadar akıl yok! Manyak mısınız ulan siz?

Vegan beslenmeden dolayı 2019'da yaşamını yitiren 18 aylık Ezra O'Leary'nin vegan annesi suçlu bulundu. Bebeğini sadece çiğ sebze meyve ve anne sütüyle besleyen kadın, çocuğun ölümüne sebebiyet verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 11:49:00 -
Bunlarda fındık kadar akıl yok! Manyak mısınız ulan siz?

 

 

2019 yılında sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslenerek kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 18 aylık oğlu Ezra O'Leary'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan vegan anne Sheila O'Leary, birinci derece cinayetten suçlu bulundu.

Ezra O'Leary'nin yetersiz beslenme sonucu solunumu durdu ve hayatını kaybetti. Haberlere göre ailesi, O'Leary'yi sadece çiğ sebze, meyve ve anne sütü ile besliyordu.

Sheila'nın kocası Ryan da cinayetle suçlandı ve yargılama sonucunda benzer bir ceza almayı bekliyor.

Anne ve babanın her ikisi de daha önce 30 yıl hapis cezası teklif eden savunma anlaşmalarını geri çevirmişti ve yöneltilen suçlamaları reddettiler.

Haberlere göre, çiftin yetersiz beslenmeden kaynaklı, sarı tenli ve çürük dişleri olan iki büyük çocuğu daha var.

39 yaşındaki Sheila O'Leary, bir hafta süren duruşmanın ardından Cape Coral, Florida'da görülen mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.

Anne, 25 Temmuz'da hüküm giyecek.

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

Bir insan vejeteryan yaşayamaz değil yaşar gerekli gıda takviyelerini alarak bu mümkün Ama önemli olan müslümanım diyen yani Allahın seçtiği fıtrata ve hükümlerine teslim oldum diyen yapabilir Hayır. yapamaz. Allah o etlerden yiyin demiştir Allahın buyruğu emirdir Ayrıca helal temiz şeyleri kendinize haram kılmayın HADDİ AŞMAYIN buyurmuştur Allah ayrıca bunları sevmeyeceğini bildirmiştir Bir hususta kurban bayramı meselesidir Bir müslümanın batıdaki bu dinsiz hevayı üzerine alması nefsinin tercihini ilahından üstün kılması söz konusu değildir. Kuranda nefsini rab edinen denmiştir Küfre şirke kadar gidebilir.
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