Bunlarda düşünceye saygı da yok! ‘İnadına Erdoğan' diyen kadına laikçi saldırı

Muhalifler son zamanlarda Youtube'da yeni bir trend haline gelen sokak röportajlarıyla AK Parti hükümetini karalamaya çalışıyor. Kimi zaman 12 yaşındaki bir çocuğun ağzıyla kimi zaman da laikçi seküler kesimin propagandasıyla ekonomik çığırtkanlık yapıyor.

Son olarak Youtube’da yayınlanan bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeye katkılarını sıralayarak ‘İnadına Erdoğan’ ifadelerini kullandı.

'İnadına Erdoğan' demesine tahammül edemedi

Bu sözlerin ardından muhalif bir kadın ise 'İnadına Erdoğan, inadına Soylu' diyen kadına 'cahil' diyerek hakarette bulundu. Başörtülü kadının üzerine yürüyerek 'Kendini geliştir' diyen saldırgan kadın, çevredeki laikçilerin alkışlarıyla da gaza geldi.

Laikçilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunan kadına tahammül edemeyerek bağırması, muhalefetin iktidara gelmeleri durumunda AK Partililerin nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalacağını gösterirken laikçilerin kendileri gibi düşünmeyenlere saygılarının olmadığını da gözler önüne serdi.