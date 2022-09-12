Bunlara kim dur diyecek: Hindu çetelerden cami önünde 'Müslümanlara soykırım' eğlencesi!
Hindistan'da Hindu çetelerin Müslümanlara yönelik saldırı ve ihlalleri hızla artıyor.
Radikal Hindu çeteler Müslümanları hedef alan saldırılarına devam ediyor.
Son olarak, İslam karşıtı saldırıların yoğun olduğu Karnataka eyaleti bir ihlale sahne oldu.
Akşam saatlerinde bir araya gelen Hindu gruplar, Hindulara ait bir dini ritüel için kutlama gerçekleştirdi.
Kutlama bölgede Müslümanlara ait bir caminin önünde gerçekleştirildi.
Hindu topluluk, çeşitli şarkılar çaldı ve Müslümanları soykırımla tehdit etti.
Hindistan'da BJP yönetimi ve devletle bağlantılı Hindu çetelerin son dönemde Müslümanlara yönelik saldırıları ve ihlallerinde artış yaşandığı dikkat çekiyor.
Kaynak: Mepa News