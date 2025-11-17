  • İSTANBUL
Yerel Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!
Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çocuğun ölümüne neden olan sürücü aracı bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam’a çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, kazadan sonra yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışması başlattı.

