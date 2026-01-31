  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu! ABD’den füze hamlesi: Yıllık kapasite 400’e yükseliyor Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar! İsrail tiyatroya başladı: Gazze’ye saldırmak için yeni bahane CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’ Başörtüsü zulmü hala hafızalarda! Bakan Tekin’in şahit olduğu 2 acı olay Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Gündem Bunlara gün yüzü göstermeyin! Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden haramzade paketlendi
Gündem

Bunlara gün yüzü göstermeyin! Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden haramzade paketlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bunlara gün yüzü göstermeyin! Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden haramzade paketlendi

Caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için bir beka sorunu olarak devam ediyor. İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı. Vatandaşlar böyle haramzadelerin gün yüzü gösterilmemesi istiyor.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli daha Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

 

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken tutuklu sayısı 5 olmuştu.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan F.K'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

Atlas cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı kararı verilmişti!
Atlas cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı kararı verilmişti!

Gündem

Atlas cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı kararı verilmişti!

Bakan Yerlikaya, Atlas'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Atlas'ın ailesini ziyaret etti

Gündem

Bakan Yerlikaya, Atlas'ın ailesini ziyaret etti

Savcılıktan aile için önemli adım! Atlas’ın katilleri rahat durmadı!
Savcılıktan aile için önemli adım! Atlas’ın katilleri rahat durmadı!

Gündem

Savcılıktan aile için önemli adım! Atlas’ın katilleri rahat durmadı!

Atlas cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 6. şüpheli tutuklandı
Atlas cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 6. şüpheli tutuklandı

Yerel

Atlas cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 6. şüpheli tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!
Gündem

Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

PKK / YPG terör örgütünün yayın organı gibi hareket eden Rudaw, Kuzey Irak'ta Türk askerini kötülemek için mikrofon uzattığı Kürt kökenli te..
Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!
Gündem

Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!

Sokak röportajlarında her gün farklı bir ses yükselirken, son olarak sosyal medyada gündem olan bir emekli vatandaşın sözleri ezberleri bozd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23