Bunlar okyanus ötesinin asalakları! Erdoğan şöyle bir silkeleyince patır kütür döküldüler

"FETÖ'nün siyasetteki uzantılarına sıra ne zaman gelecek" diye tartışıldığı bir dönemde Tayyip Erdoğan'ın partiden tasfiye ettiği "sızmalar"ın bugün CHP listelerinden vekil adayı olarak gösterildiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "siyaset ustası Erdoğan şöyle bir silkeleyince patır kütür dökülen okyanus ötesinin asalakları"na ayar verdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Muhalefetin listelerine dair en ilginç yorum ByLock İsmail'in sitemi bence:

"Seçimden sonra TBMM'de iki AK Parti olacak. Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listelerinden girecek olan eski AK Parti."

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"Eski AK Parti" derken kimleri kastettiği biliyorsunuz...

"FETÖ'nün siyasetteki uzantılarına sıra ne zaman gelecek" diye tartışıldığı bir dönemde Erdoğan'ın partiden tasfiye ettiği "sızmalar." Siyaset ustası Erdoğan şöyle bir silkeleyince patır kütür dökülen okyanus ötesinin asalakları.

Bunları ilk kez söylemiyorum... Bu tayfa AK Parti'nin başındayken Başbakanken, milletvekiliyken, danışmanken kendilerine "AKP'liler" dediğim için "bozguncu" ilan edilmiştim. Şimdi bu kullanışlı AKP'lilere sövme yarışına giren "yandaş basın" bile o günlerde bana "Pelikancı" diyordu.

Neyse...

Şimdi çürük elmalar, PKK sempatizanı olduğunu gizlemeyen adaylarla kol kola CHP listelerinden "hop" meclise girecekler.

Kemalist seçmen de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi "tıpış tıpış" sandığa gidip İzmir'de, Ordu'da, Hatay'da şurada, burada bunlara oy verecek.

Öyle mi?"