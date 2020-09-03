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Siyaset “Bunlar meyhanede içiyorlar dayak yeyince de iktidarı suçluyorlar”
Siyaset

“Bunlar meyhanede içiyorlar dayak yeyince de iktidarı suçluyorlar”

Terör sevici Barış Atay’ın bar çıkışı dayak yemesinden dolayı hükümeti suçlayan açıklamalarına Akit TV’nin ilgiyle izlenen programı “Manşetlerin Dili”nde cevap verildi. Gazeteci Murat Alan “Bunlar meyhanede içiyorlar dayak yeyince de iktidarı suçluyorlar” yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Terörist sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de yasak aşk yaşadığı iddia edilen bir kadınla çıktığı bar çıkışında karıştığı kavgada darp edilmişti.

Dayak yiyen solak Barış Atay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu için ‘çete lideri’ diyecek kadar ağzını bozan Atay dayak yediği kavgayı Süleyman Soylu’nun gönderdiği kişilerin çıkardığını iddia etti.

Terör örgütlerinin destekçisi Barış Atay’ın bar çıkışı dayak yediği kavganın faturasını hükümete çıkarması ve sarfettiği hezeyanlar Akit TV’nin gündeme dair konuların konuşulduğu “Manşetlerin Dili” programında da konuşuldu.

“Meyhanede içip iktidarı suçluyorlar”

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun da yorumlarıyla katıldığı programda gazeteci Murat Alan, Barış Atay’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan açıklamalarını hatırlatarak “Bunlar meyhanede içiyorlar dayak yeyince de iktidarı suçluyorlar” yorumunda bulundu.

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