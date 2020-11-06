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Gündem Bunlar kürt değiller, Allah belalarını versin!
Gündem

Bunlar kürt değiller, Allah belalarını versin!

Evlatları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 431'inci gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:10:00 -
Bunlar kürt değiller, Allah belalarını versin!

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla evlat nöbeti tutan aileler, Hakkari’nin Derecik ilçesinde PKK’lı teröristlerce yol çalışması yapan 3 işçinin şehit edildiği saldırıyı kınadı. Çoluk çocuğuna bakmak için çalışan mazlum insanları hedef alan bu insanların Kürt olamayacaklarını iddia eden acılı annelerden
Fatma Akkuş, “Allah onların belasını versin. Bizim çocuklarımızı da kaçırıp her kötü yerde kullanıyorlar. Bunların en büyük zararı yine Kürt halkınadır. Yeter artık. Yeter, bizim üzerimizden oynadıkları oyunlar" dedi. Oğlu Doğan için eylemi sürdüren baba Hacı Güger ise şöyle konuştu: "Allah’ın laneti üzerlerine olsun. Bu zavallı insanlar sadece ailelerini geçindirmek için çalışıyordu. Çalıştıkları için mi öldürülüyorlar? Yazıklar olsun. Allah kahretsin bunları."

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