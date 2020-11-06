Bunlar kürt değiller, Allah belalarını versin!

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla evlat nöbeti tutan aileler, Hakkari’nin Derecik ilçesinde PKK’lı teröristlerce yol çalışması yapan 3 işçinin şehit edildiği saldırıyı kınadı. Çoluk çocuğuna bakmak için çalışan mazlum insanları hedef alan bu insanların Kürt olamayacaklarını iddia eden acılı annelerden

Fatma Akkuş, “Allah onların belasını versin. Bizim çocuklarımızı da kaçırıp her kötü yerde kullanıyorlar. Bunların en büyük zararı yine Kürt halkınadır. Yeter artık. Yeter, bizim üzerimizden oynadıkları oyunlar" dedi. Oğlu Doğan için eylemi sürdüren baba Hacı Güger ise şöyle konuştu: "Allah’ın laneti üzerlerine olsun. Bu zavallı insanlar sadece ailelerini geçindirmek için çalışıyordu. Çalıştıkları için mi öldürülüyorlar? Yazıklar olsun. Allah kahretsin bunları."