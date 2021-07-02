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Siyaset Bunlar kime güvenip de şımardı! TKP'den açık tehdit
Siyaset

Bunlar kime güvenip de şımardı! TKP'den açık tehdit

Halkın AK Parti'ye verdiği desteği hazmedemeyen ve sandıkla iktidarı değiştirmeye gücü yetmeyen muhalefet tehditlere devam ediyor. Son olarak TKP, CHP'nin kanalında, AK Parti'ye karşı sokağa inme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 16:34:00 -

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'nin kanalı Tele1'de skandal ifadeler kullandı. Halkı sokağa çağıran ve herkesin buna katılması gerektiğini söyleyen Okuyan bahsettiği sözde "Hesaplaşmanın" sandıktan yani seçimden önce gerçekleşmesi gerektiğini savundu!..

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayınlanan programda "(AK Parti) ile hesaplaşma sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum, sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma" ifadelerini kullandı ve herkesin buna destek vermesi çağrısında bulundu.

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