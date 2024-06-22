Bunlar hayvan bile olamaz! İşgalci katillerden yaralıya alçak muamele

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik katliamını sürdürüyor. Gazze'de aylardır binlerce masum yaşamını yitirdi. Son olay ise herkesi kahretti.

Gazze'de masumların sığındığı kamp, İsrail tarafından bombalandı ve 42 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden her gün kan donduran yeni görüntüler geliyor. Son olay ise gerçekten yürekleri dağladı.

Son olarak İsrail askerleri, yaralı bir Filistinli adamı araçlarının kaportasına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. Bu görüntüler ise vahşetin boyutunu bir kez daha göz önüne serdi.

Son 24 saatte 101 kişi öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Türkiye

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