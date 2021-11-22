Bunlar hakikaten kaşınıyor! FETÖ “kardeşlik hareketi”, Gülen ise “sürgündeki Müslüman vaiz”miş

Münübe Yılmaz

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk’ün Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Konumu” konulu konferansta yaptığı “Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayız. Eski Türkiye yok artık” çıkışı Yunanistan’ın gerçek yüzünü gözler önüne serdi. greekcitytimes isimli internet sitesi, Külünk’ün söz konusu ifadelerini eleştirdiği haberinde kullandığı ifadelerle büyük bir skandala imza attı. Külünk’ün “PKK” ifadesini “Kürtler” olarak çevirip “Türkiye'nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Komite Üyesi Metin Külünk, ülkesinin Kürtler ve FETÖ tarafından saldırıya uğradığını, her şey başarısız olursa yabancı güçlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye saldıracağını iddia etti” cümlelerine yer vererek aklı sıra algı operasyonuna girişen greekcitytimes, terör örgütü FETÖ ile ilgili de akıl almaz bir tanımlama yaptı. 15 Temmuz’da 251 vatandaşımızı şehit eden eli kanlı örgütü “Fetullah Gülen liderliğindeki İslamcı bir kardeşlik hareketi” olarak nitelendiren alçak site, Pensilvanya’daki iblis için de “Gülen, 1999'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde sürgünde yaşayan Müslüman bir vaizdir” tanımlaması yaptı.