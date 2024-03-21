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Siyaset Bunlar düne kadar ortaktı! Rezil iddialarla birbirlerine düştüler
Siyaset

Bunlar düne kadar ortaktı! Rezil iddialarla birbirlerine düştüler

Yeniakit Publisher
2024-03-21 22:06:00 -
Bunlar düne kadar ortaktı! Rezil iddialarla birbirlerine düştüler

6'lı masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme hayaliyle buluşan eski ortaklardan her gün yeni kavga haberleri geliyor.

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı ile İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Behçet Alp’in kendisine ‘kumpas’ kurduğu söyleyerek yargıya başvuracağını belirtti.

Rezil iddialar!

2022 yılının Mart ayında Özer Kayalı’yı vurarak yaralayan Can Başar, cezaevinden tahliye olduktan sonra İYİ Partili Başkan adayları Özer Kayalı ile Behçet Alp’in, gazeteciler Ergün Poyraz ve İbrahim Akbulut aracılığıyla kendisine ulaştığını ve Başkan Günel’e iftira atması karşılığında çeşitli vaatlerde bulunduğunu öne sürdü.

Can Başar’ın açıklamalarının ardından konuyu yargıya taşımak üzere harekete geçen Günel, Can Başar tarafından ortaya atılan tüm iddiaların yargı tarafından tek tek araştırılması gerektiğini söylerek eski ortakları İP'lileri hedef aldı.

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