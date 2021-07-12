Bunlar camilere hasım! CHP'li Banu Özdemir'den tarihi iki yüzlülük...

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CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir'deki bir cami hoparlöründen 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla destek vermişti.

Beraat etmişti

Yaptığı paylaşımları sebebi ile davalık olan Özdemir, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevketmek' suçundan yargılanmıştı. Mahkeme, Banu Özdemir hakkında beraat kararı vermişti.

Camiye sahip çıkamayıp kiliseye destek verdi!

Camiye yönelik skandal provokasyona sessiz kalan hatta o anları twitter hesabından paylaşarak destekleyen CHP'li Banu Özdemir, dün akşam Kadıköy'deki kiliseye yönelik çirkinliğe tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, "Dini mabetler insanlığın ortak değerleridir. İbadet yerlerine saygısızlık kabul edilemez. Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik saygısızlığı kınıyorum." dedi. Banu Özdemir'in bu paylaşımı, CHP'lilerin camilere hasımlığını bir kez daha gözler önüne serdi.