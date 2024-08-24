  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bunlar bedava deprem konutu da verecekti… 500 günde bitecek liseyi 4 yılda yapamadılar!
Gündem

Bunlar bedava deprem konutu da verecekti… 500 günde bitecek liseyi 4 yılda yapamadılar!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 11:13:00 - 2024-08-24 11:23:02
Bunlar bedava deprem konutu da verecekti… 500 günde bitecek liseyi 4 yılda yapamadılar!

Elazığ’da 6,8 şiddetindeki 2020 depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON tarafından yaptırılan hibe okul inşaatı durduruldu. Önceki dönem Başkan Tunç Soyer’in okul sözünü, yeni Başkan Cemil Tugay’ın yerine getirip getirmeyeceği merak ediliyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi Zafran Mahallesi’nde 32 derslikli Atatürk Lisesi’nin yeniden yapımını üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 62 milyon 62 bin liraya bir firmaya ihale etti. İhaleyi alan Zanew İnşaat, Arin Yapı – Zanew İnşaat Adi Ortaklığı Mart ayından bu yana hak edişlerin ödenmediğini gerekçe göstererek inşaatı durdurdu.

Anlaşmayı feshetmemek için arabulucuk görüşmeleri başlattığı öğrenilen firmanın yetkilileri, uzun zamandır ödeme yapılmadığını hatırlatırken, maliyetlerin de arttığına dikkat çekti. Okulun bulunduğu bölgenin Üniversite Mahallesi Muhtarı Hakan Ergün de, “Maalesef inşaat durdu. Öğrenciler mağdur oldu” şeklinde konuştu.

Dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer’in inşaat alanına astığı afişte, “İzmir Büyükşehir Belediyesi depremde hasar gören Zafran Atatürk Lisesi’ni yeniden inşa ediyor” ifadesi yer almıştı. Soyer’in okul sözünü Başkan Cemil Tugay’ın yerine getirip getirmeyeceği merak ediliyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan vatandaşlara bedava konut vereceğini söylemişti. Daha lise inşaatı yapamayan CHP'lilerin deprem konutlarını nasıl tamamlayacağı merak konusu oldu!..

Söz konusu okulun 500 günde teslim edileceği söyleniyordu. Ancak 4 sene geçmesine rağmen inşaat halen temel halinde. Şuan teslim tarihi 2025 olarak görülen okulun, bu tarihe yetiştirilemeyeceği ön görülüyor.

Kaçakçılık tamam, sırada yalancılık var… CHP’li İBB’nin mumu yatsıya kadar yandı
Kaçakçılık tamam, sırada yalancılık var… CHP’li İBB’nin mumu yatsıya kadar yandı

Gündem

Kaçakçılık tamam, sırada yalancılık var… CHP’li İBB’nin mumu yatsıya kadar yandı

CHP demek rant demek
CHP demek rant demek

Gündem

CHP demek rant demek

{relation id:1879814 slug:'chp-demek-rant-demek'}

{relation id:1879743 slug:'kacakcilik-tamam-sirada-yalancilik-var-chpli-ibbnin-mumu-yatsiya-kadar-yandi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan

Chp den iş hizmet beklemek yedmiş yaşındakı neneden çoçuk beklemek gibi bir şey ya olursa chp hangi işini tam hakkı ile yapmış kartal belediyesi çöpleri toplayacak kadar kuvveti yok sokaklar çöp dolu iki tiriliyon borcu varmış işçilerin dört aylık maaşını vermemiş seçimlerde bol bol harcadılar sıfırı tükettiler şimdi oyun oynuyorlar şinay yavrum şinay birde yandaş candaş fazladan işçi alma kısacası sen ağa ben ağa inekleri kim sağa modundalar şimdi bizim çöpleri hükümet ve chp gönülü elamanları toplasın

hasel

chp den belediyeleri dahil,iş,hizmet beklemek;BOŞUNA BEKLEMEK,ZAMAN KAYBETMEKTİR.Anlamayan kafalar iyi bellemeli.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23