Bunlar bedava deprem konutu da verecekti… 500 günde bitecek liseyi 4 yılda yapamadılar!

Elazığ’ın Sivrice ilçesi Zafran Mahallesi’nde 32 derslikli Atatürk Lisesi’nin yeniden yapımını üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 62 milyon 62 bin liraya bir firmaya ihale etti. İhaleyi alan Zanew İnşaat, Arin Yapı – Zanew İnşaat Adi Ortaklığı Mart ayından bu yana hak edişlerin ödenmediğini gerekçe göstererek inşaatı durdurdu.

Anlaşmayı feshetmemek için arabulucuk görüşmeleri başlattığı öğrenilen firmanın yetkilileri, uzun zamandır ödeme yapılmadığını hatırlatırken, maliyetlerin de arttığına dikkat çekti. Okulun bulunduğu bölgenin Üniversite Mahallesi Muhtarı Hakan Ergün de, “Maalesef inşaat durdu. Öğrenciler mağdur oldu” şeklinde konuştu.

Dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer’in inşaat alanına astığı afişte, “İzmir Büyükşehir Belediyesi depremde hasar gören Zafran Atatürk Lisesi’ni yeniden inşa ediyor” ifadesi yer almıştı. Soyer’in okul sözünü Başkan Cemil Tugay’ın yerine getirip getirmeyeceği merak ediliyor.



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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan vatandaşlara bedava konut vereceğini söylemişti. Daha lise inşaatı yapamayan CHP'lilerin deprem konutlarını nasıl tamamlayacağı merak konusu oldu!..

Söz konusu okulun 500 günde teslim edileceği söyleniyordu. Ancak 4 sene geçmesine rağmen inşaat halen temel halinde. Şuan teslim tarihi 2025 olarak görülen okulun, bu tarihe yetiştirilemeyeceği ön görülüyor.

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