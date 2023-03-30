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Yerel Bungalov ev alevlere teslim oldu
Yerel

Bungalov ev alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-30 22:06:00 -
Bungalov ev alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov ev alev alev yandı. Yangın neticesinde bungalov kullanılamaz hale geldi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov ev alev alev yandı. Yangın neticesinde bungalov kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Uzunkum Mahallesi’nde bulunan ahşap bungalov evde meydana geldi. F.B.’ye ait bungalov evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yangın kontrol altına alındı

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında bungalov kullanılamaz hale geldi. Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.
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