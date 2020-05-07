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Spor

Bundesliga'nın başlama tarihi belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında durdurulan Almanya Birinci Futbol Ligi’nin 16 Mayıs’ta yeniden başlayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:55:00 -
Bundesliga'nın başlama tarihi belli oldu

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) bugün Frankfurt'ta düzenlediği üyeler toplantısında, 1. ve 2. futbol liglerinin ne zaman başlatılacağına ilişkin karar verdi.

DFL Başkanı Christian Seifert, toplantının ardından düzenlediği basın açıklamasında, ligler başladığında sıkı bir şekilde DFL’in hazırladığı 'hijyen ve test' tasarısına uyulacağını belirterek, " dedi.

Karşılaşmaların normal bir dönemde yapılmayacağına işaret eden Seifert, "Her maç gözetim altında olacak. Her maç günü bir sonraki maç gününü hak ettiğimizi ispatlamamız için bir fırsattır" dedi.

Seifert, her aktörün kendisine Kovid-19'Bundesliga’yı ve İkinci Futbol Ligi’ni (Bundesliga 2) 16 Mayıs’ta sürdürmeyi planlıyoruz"un bulaşmaması konusunda sorumlu olduğunu, herkesten de bu sorumluluğun yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

Mart ayı ortasında askıya alınan Bundesliga'nın 26. haftası 16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şöyle:

- 16 Mayıs Cumartesi

Borussia Dortmund-Schalke 04

RB-Leipzig-Freiburg

Hoffenheim-Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

- 17 Mayıs Pazar

Köln-Mainz 05

Union Berlin-Bayern Münih

- 18 Mayıs Pazartesi

Werder Bremen –Bayer Leverkusen

Öte yandan, 2019-2020 sezonunun 27-28 Haziran’da tamamlanması planlanıyor.

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