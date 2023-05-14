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Spor Bundesliga'da zirve alev aldı!
Spor

Bundesliga'da zirve alev aldı!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 03:30:00 -
Bundesliga'da zirve alev aldı!

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, sahasında Mönchengladbach'ı 5-2 mağlup ederek lider Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.

Bundesliga 32. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Mönchengladbach ile kozlarını paylaştı. Gol düllesuna dönen mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazanarak zirve yarışından kopmadı.

Farklı kazandılar

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Malen, 18. dakikada Jude Bellingham, 20 ve 32. dakikalarda Sebastien Haller, 90. dakikada da Reyna kaydetti. kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 75. dakikada penaltıdan Bensebaini ve 85. dakikada Stindl kaydetti.

Fark 1 puan

Alınan bu sonucun ardından Dortmund puanını 67'ye çıkardı ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Mönchengladbach ise 39 puanda kaldı.

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