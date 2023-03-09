Bundesliga’da ünlü ismi ile ilgili şok gerçek! Dünya bunu konuşuyor: Yaşı ortaya çıktı, çok şaşıracaksınız

Almanya Ligi Bundesliga temsilcilerinden Borussia Dortmund'da top koşturan Youssoufa Moukoko ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

Bild'de, 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli Alman yıldızın gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı. Bu belge Almanya'da büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

Alman basınında yer alan habere göre; Moukoko'nun gerçek yaşının 18 değil, 22 olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanan belgede, yıldız oyuncunun 2000 doğumlu olması dikkat çekti. Borussia Dortmundlu oyuncunun yaşı şaşkınlığa sebep olurken, Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı.

Altın çocuk deniliyor

2016 yılında St.Pauli'den Borussia Dortmund altyapısına transfer edilen yıldız oyuncu, 2020'de A takıma yükseldi.

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Bu süreçte 90 maçta 142 gol 27 asist yaptı. 2020'den bu yana 63 maça çıktı, 11 gol atarken, 8 de asist yaptı.