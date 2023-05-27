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Spor Bundesliga'da şampiyon yine değişmedi
Spor

Bundesliga'da şampiyon yine değişmedi

Yeniakit Publisher
2023-05-27 19:35:00 -
Bundesliga'da şampiyon yine değişmedi

Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 2-1'lik skorla yenerek, üst üste 11. kez şampiyon oldu.

Bundesliga'da şampiyonluğun düğümünün çözüleceği son maçlar büyük olaylara sahne oldu.

İlk yarıda Dortmund'a büyük şok

Bundesliga'da şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. Borussia Dortmund, kendi sahasında Mainz'ı ağırlarken; Bayern Münih ise Köln deplasmanına çıktı.

Borussia Dortmund, ilk yarıda büyük şok yaşadı. Henüz 15. dakikada Hanche-Olsen ile öne geçen Mainz, stadyumu şoka uğrattı. Dakika 19'da Sebastien Haller, korkunç penaltı vuruşuyla takımına bir çok daha yaşattı.

Dortmund taraftarının çilesi bununla da bitmedi. 24. dakikada Onisiwo'nun golü ilk yarının skorunu deplasman takımı aleyhine 2-0 olarak tayin etti.

İkinci yarıda tarih anlar yaşandı

Bu sırada Bayern Münih, Köln karşısında 8. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle rahat bir ilk yarı geçirdi.
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İkinci yarıda da yaşanan duygu değişimleri sona ermedi. Dortmund'a umut veren gol 69. dakikada Guerreiro'dan geldi.

Dakika 81'de Köln Ljubicic'ten gelen penaltı golüyle Dortmund'a umut verdi. Ancak 89. dakikada Musiala'dan gelen golle birlikte Bayern Münih şampiyonluk yarışında tekrar öne geçti.

Dortmund'un hasreti, Bayern'in de serisi 11 sezona çıktı

Kalan sürede aradığı 2 golü bulamayan Borussia Dortmund, 11 senelik şampiyonluk hasretine son veremedi. Bayern Münih ise üst üste 11. şampiyonluğuna imza attı.

Avrupa liglerinde en uzun şampiyonluk serisi, Cebelitarık'tan Lincoln ve Letonya'dan Skonto'nun elinde bulunuyor. Lincoln, 2002-2003 ile 2015-2016 sezonları arasında, Skonto da 1991-2004 yıllarında liglerinde üst üste 14 defa şampiyonluk yaşadı.

Bayern Münih üst üste 3 defa daha şampiyonluk yaşarsa, Avrupa liglerinde en uzun şampiyonluk serisini egale edecek.

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