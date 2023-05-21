Bundesliga'da Bayern Münih'e Leipzig çelmesi

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi.

Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Leipzig oldu.

Leipzig geriden gelip kazandı

Bayern Münih, karşılaşmanın 25. dakikasında Serge Gnabry ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Leipzig, Konrad Laimer ile 64'te eşitliği yakaladı.

Christopher Nkunku, 76. dakikada penaltıdan attığı golle Leipzig'i 2-1 öne geçirdi. Leipzig, 86'da bu kez Dominik Szoboszlai ile penaltıdan bir gol buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Avantaj zora girdi

Bu mağlubiyetin ardından Bayern Münih, 33 maç sonunda 68 puanda kaldı. Bayern Münih'in en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un ise 32 maç sonunda 67 puanı bulunuyor. Dortmund, bugün 18:00'de karşılaşacağı Augsburg'u mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

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