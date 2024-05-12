Bundan sonra kimse kirazın saplarını atamayacak: Yiyince asıl fayda edecek! Duyan inanamıyor, dikkat çeken detay

Kiraz, dünyanın her yerinde en çok tüketilen, en sevilen meyvelerden biridir. Kiraz, mükemmel tatlı ve ekşi dengesine sahiptir ve genellikle tatlılarda kullanılır. Kirazlar bol miktarda antioksidan içerir, diğer faydaları ile birlikte anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır.

Ancak kiraz sapının sağlığa faydaları pek bilinmez, kiraz sapı hepimiz için oldukça faydalı olduğu için atılmamalıdır. Kiraz meyvesi gibi besinlerin güç merkezidir.

BÖBREKLERDE TAŞ VE KUM OLUŞUMUNU ENGELLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Kiraz ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için artrit (romatizma), gut hastalığı, eklem kireçlenmesi ve damar sertliğinin tedavisinde de etkili oluyor.

Ayrıca böbreklerin taş ve kum yapmasını önlemeye, mevcut olanların ve safra kesesi taşının da dökülmesine yardımcı oluyor.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ VAR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kiraz sapı, böbreklerde çok etkili bir hareket sağlıyor. Vücuttaki fazla suyun atılmasıyla, dolaylı olarak zayıflamaya yardımcı oluyor. İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerimizin dostu olarak vücudumuzu zararlı maddelerden koruyor.

YAŞLANMA SÜRECİNİ GECİKTİRİYOR

İçeriğindeki “Antosiyanin” sayesinde kalp ve damar hastalıkları riskinin azalmasını sağlıyor. Aynı zamanda içeriğindeki “melatonin “sayesinde de vücudun doğal uyku düzenini sağlıyor, hafıza kaybını önlemeye ve yaşlanma sürecini geciktirmeye yardımcı oluyor. Yine içeriğindeki “beta karoten” doku ve organ yapısında ve kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

KARIN YAĞLANMASINI AZALTIYOR

Yapılan bir araştırmada, kirazın kalp sağlığına faydalarıyla ilgili yeni kanıtlar ortaya konmaktadır. Çalışmada kirazla zenginleştirilmiş diyetle beslenenlerde karında yağlanma, vücut ağırlığı artışı, enfeksiyon, diyabet ve kalp hastalıkları risk faktörlerinin azaldığı da görülmüştür.

Etli kısımlarını yedikten sonra saplarını çöpe attığımız bu meyvenin aslında en çok vitamininin sap ve kabuklarında olduğunu söyleyen Diyetisyen Elif Erkin, bu leziz meyvenin saplarını çöpe atmamamız için nedenleri sıraladı.

SAKİNLEŞTİRİR

Özellikle melatonin ile serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlar bulundurması açısından son derece nadir bir bitkidir. Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

REGL AĞRILARINI AZALTIR

Regl ağrıları kasların fazlaca kasılması ile birlikte atık kanın dışarı atılmamasından kaynaklıdır. Bu da kişinin bu süreçte yaşam kalitesini çok olumsuz etkiler.

Kiraz sapı çayı kasların doğru sinyaller ile kasılıp gevşemesine yardımcıdır. Bu nedenle regl döneminde tüketmek faydalıdır.

KİRAZ SAPI NASIL KURUTULUR?

Sapları kullanmak için önce kurutmalısınız. Yediğiniz kirazların saplarını atmayın. Nem almayan kuru bir odada, güneş almayan bir yerde 4 gün ila 1 hafta arasında doğal olarak kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra hava geçirmez bir kavanoz veya kapta saklayın.

Ağrı kesiciden 10 kat daha etkili…Adeta doğal ecza deposu!