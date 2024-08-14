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Dünya Bunak Biden dalga geçiyor: Gazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorum
Dünya

Bunak Biden dalga geçiyor: Gazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorum

Yeniakit Publisher
2024-08-14 01:03:00 -
Bunak Biden dalga geçiyor: Gazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin giderek zorlaştığını ancak bundan vazgeçmediğini açıkladı. Bugün ABD'nin katil İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği açıklandı.

ABD Başkanı Biden, New Orleans kentine yaptığı ziyarette uçaktan inerken basın mensuplarına Gazze gündemini değerlendirdi.

Biden, Gazze'de ateşkesin giderek daha zorlaşıp zorlaşmadığına ilişkin bir soruya, "Giderek zorlaşıyor ama ben vazgeçmiyorum." yanıtını verdi.

İran'ın İsrail'e yönelik bir karşı saldırı yapıp yapmayacağını takip ettiklerini söyleyen Biden, bir ateşkes anlaşması olması durumunda İran'ın saldırı yapmaktan vazgeçmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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