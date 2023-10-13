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Spor Buna herkes şoke olacak! Galatasaray'ın sevilen eski hocası Beşiktaş'a geliyor!
Spor

Buna herkes şoke olacak! Galatasaray'ın sevilen eski hocası Beşiktaş'a geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 11:42:00 -
Buna herkes şoke olacak! Galatasaray'ın sevilen eski hocası Beşiktaş'a geliyor!

Şenol Güneş sonrası yoluna Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş için Igor Tudor bombası ortaya atıldı... Igor Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçeceğine dair net ifadeler kullanıldı. Taraftarın bu duruma ne diyeceği ise merak konusu oldu... Detaylar haberimizde...

Beşiktaş'ta Lugano yenilgisi sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş görevinden istifa ederken, Siyah-Beyazlılar İstanbulspor maçına Burak Yılmaz yönetiminde çıkmıştı.

Öte yandan Beşiktaş dün yaptığı açıklamada yardımcı antrenörlük görevine Hari Vukas, atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirildiğini duyurdu.

IGOR TUDOR İDDİALARI

Siyah-Beyazlılardan yapılan bu açıklama sonrası Igor Tudor iddiaları ayyuka çıktı. Öyle ki hem Hari Vukas hem de Toni Modric yıllarca Igor Tudor'un yardımcılığını yapmış isimler.

"BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ IGOR TUDOR OLDU"

Bu arada Hırvatistan basınından Danas, Igor Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçtiğine dair net ifadeler kullandı. Haberde "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

Haber detayında bir zamanlar Slaven Bilic'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı Igor Tudor'un devralacağı kaydedildi ve Siyah-Beyazlıların dün yaptığı paylaşıma değinildi.

KARABÜKSPOR VE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Yine haberde Beşiktaş'ın, Igor Tudor'un Türkiye'de çalıştırdığı 3. kulüp olacağı hatırlatıldı. 45 yaşındaki teknik direktör daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev almıştı.

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