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Bulvarların ve refüjlerin bakımları yapılıyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından bulvarların ve refüjlerin bakımları sürerken, yeni ağaç ile çiçekler ekilmeye başlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:18
Bulvarların ve refüjlerin bakımları yapılıyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından bulvarların ve refüjlerin bakımları sürerken, yeni ağaç ile çiçekler ekilmeye başlandı.


Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafındançevre yolu toprak düzenleme, Vali Güner Özmen Bulvarı sulama çalışmalarına devam ediyor. Kilis geneli orta refüjlerin sulama çalışmalarına devam ederken, Menekşe tohumu ekimi hızla devam ediyor. Gaziantep yolu orta refüjlerdeki çiçeklere şekil verme çalışmaları devam ederken,Fen Lisesi yanı Yeni Dünya Parkı temizleniyor. Ekrem Çetin Mahallesi Şehit İlhami Hardal parkı çalışmalara başlandı.Sağlık İl Müdürlüğü önü İstiklal caddesi yürüyüş yolu çevresi çim ekilecek alan yüklenici firma tarafından temizleniyor.


Çim ekilecek yerin toprak dökülmeden önce enkazların alınması yapılıyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:18
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