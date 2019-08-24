Bulutlara komşu bir yayla Badara Türkiye’nin en çok ziyaret edilen yaylası Badara Badara Yaylası nerede? Badara Yaylası’nın özellikleri

Gökyüzüyle bütünleşiyormuş hissi veren yükseklikleri, bol yeşilliği ve temiz havasıyla insanın hücrelerini başta sona yenileyen yaylaların içerisinde öyle bir tanesi var ki son yıllarda yerli ve yabancı turistleri gözdesi haline gelmiş durumda. İlgi o kadar yoğun ki Google de en çok aranan yerlerden biri konumunda. Çok merak ettiyseniz hemen paylaşalım Badara Yaylası’ndan bahsediyoruz. Peki eşsiz güzelliğiyle Badara Yaylası nerede?

GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Yazın sıcağından bunalan ve serin bir yer ararken harikulade bir doğa manzarasıyla da muhatap olmak isteyenler Rize’de bulunan Badara Yaylasını tercih edebilir. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Badara Yaylası Kaçkar Dağları’nın eteğinde yer alıyor. Bu demektir ki muazzam bir oksijen deposu da sizi bekliyor. Yayla içerisinde bulunan minik gölü ve eski tip ahşap evleriyle ünlü Badara Yaylası el değmemiş doğasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

BADARA YAYLASINA ULAŞIM

Çamlıhemşin ilçe merkezine 42 kilometre mesafesi olan Badara Yaylası’nın Trabzon havalimanına olan uzaklığı ise 249 km’dir. Badara Yaylası’na toplu ulaşım bulunmamaktadır. Özel aracı olmayan ziyaretçiler araç kiralamayı tercih edebilir. Yaylada konaklamak isteyenler ise müşterilerini bekleyen otantik yayla evlerinde kalabilir. Badara Yaylası’nın en önemli özelliklerinden biri de Karadenizi görebilmesidir.