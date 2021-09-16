Buluşacaklar mı?

Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Polonyalı golcü için yepyeni bir dedikodu futbol dünyasını alt üst etti. Eski hocası Liverpool menajeri Jürgen Kloop’un eski öğrencisi olan Lewandowski için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp gelecek sezon kadrosuna tanıdık bir golcü takviyesi yapabilir.

Fichajes'te yer alan habere göre Klopp, Borussia Dortmund'dan eski öğrencisi Robert Lewandowski ile yeniden bir araya geliyor.

İddiaya göre, daha önce uzun yıllar beraber çalıştığı Lewandowski'nin özelliklerine ve yeteneklerine hakim olan Klopp, Polonyalı golcüyü gelecek sezon kadrosuna katacak.

33 yaşındaki golcü 2010-14 yılları arasında Borussia Dortmund'da Jürgen Klopp ile birlikte çalışmış ve Alman ekibi o dönem önemli başarılara imza atmıştı.

Lewandowski'nin Bayern Münih'teki sözleşmesi 2023 yazına kadar devam ediyor.