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Büluğ çağına gelen gençlerin evlenebileceğine katılıyor musunuz?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; “Büluğ çağına gelen gençlerin evlenebileceğine katılıyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:52

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeni Akit’ten Faruk Arslan’a konuşan ilahiyatçılar, neslin ve nefsin korunması için gerekli olan evlilik konusunda İslam Hukuku’nda yaş kısıtlaması konulmadığını, biyolojik olarak gençliğin göstergesi olan büluğ çağının şart koşulduğunu söylediler.

Arslan’a açıklama yapan ilahiyatçılardan Emekli Müftü Dursun Elçi, İslam Hukuku’nda erkeklerin ve kadınların evlenebilmesi için büluğ çağına ermesi gerektiğini vurgularken, Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker ise; “İslam evlilik için belli bir yaş koymamıştır. İnsan biyolojik olarak evliliğe elverişli ise nikahlanabilir” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer değerlendirme de Mehmet Talu Hocaefendi’den geldi. Talu; “İslam evrensel bir din olduğu için evliliğe yaş sınırı koymamıştır” dedi.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; “Büluğ çağına gelen gençlerin evlenebileceğine katılıyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız vatandaşlardan birisi, gençlerin geç evlenmeleri sebebi ile zinanın yaygınlaştığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

Çocuklar zaten ergenlik çağına geldikten sonra bu tür yönelimler oluyor. Erken evlenmesi çok mantıklı çocukların. Çocuğa çok iyi bir eğitim vermek lazım ki erken yaşta evlendirdiğimiz zaman evliliğini devam ettirebilsin. Ama öbür yönden baktığımız zaman zina çoğalıyor. İşte gençler arasında el ele tutuşarak geziyorlar kafelerde işte. Türk toplumuna yakışmayan hareketler var. Bakıyoruz mesela biz de rahatsız oluyoruz. Türk aile yapısına uymuyor bunlar.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:52
  1. İstanbul
  2. genç evlilik
  3. akit soruyor

YORUM YAZ

  • cumali tomocumali tomo15 dk önce
    buluğ çağına gelen aklı selim erkek bayan evlenmeleri dinin emridir doğrudur
  • HasanHasan33 dk önce
    bizim apartmanda evli olmayan çiftler yaşıyor. Apartmanda zina yapılıyor. Biz de etkilenir miyiz?
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