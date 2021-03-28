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Sağlık Bulk halde aşı ne anlama gelir? Bulk ne demek?
Sağlık

Bulk halde aşı ne anlama gelir? Bulk ne demek?

25 Mart tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu’nun ardından Bakan Koca, video mesaj yayımladı. Video mesajında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, açıklamasında “Bulk halde aşı” ifadesini kullanması üzerine birçok vatandaş, bulk halde aşının ne anlama geldiğini ve bulk teriminin ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bulk halde aşı ne anlama gelir? Bulk ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:48:00 -
Bulk halde aşı ne anlama gelir? Bulk ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart tarihinde düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesaj yayımladı.

Video mesajında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ana kadar 14 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığını ve devamının geleceğini ifade etti. Bakan Koca, “Bulk haldeki aşı ise elimize bugün ulaştı” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın üzerine birçok vatandaş, Bulk halde aşının ne anlama geldiğini ve bulk teriminin ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

Bulk halde aşı ne anlama gelir? Bulk ne demek?

Bakan Koca, Bulk halde aşı hakkında yaptığı açıklamasında “BULK” HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız?” ifadesini kullanarak; Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şekli olduğunu belirtti. Taşımadaki kolaylık nedeniyle bu yolun tercih edildiğini ifade eden Bakan Koca, “Elimize bugün ulaşan, önceki 14 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

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