Bulgarlar o şehrimize akın etti! Bulgar basını bile bu işe şaştı kaldı

Bulgaristan’ın Brand Media Bulgaria medya grubu yayıncılığında hizmet veren Economic.bg, “Türkiye'de 2023'te Popüler Olacak Üç Yeni Destinasyon” başlığıyla yayımladığı haberde Çanakkale’ye yer verdi.

Türkiye’nin, dünyanın her bölgesinden turistler arasında bu kadar popüler olmasının şaşırtıcı olmadığını içeren haberde Çanakkale’nin bilinen şehirlerle birlikte bu sene en çok seyahat edilecek destinasyonlar arasında yer alacağı bahsediliyor.

Kentin, dünya tarihinde çok büyük öneme sahip 2 savaşa tanık olmasının yanı sıra arkeolojik kazı alanlarıyla da öne çıktığı belirtilen haberde, UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Troya ile Alexandria Troas Antik Kentleri hakkında bilgi verilerek ziyaretçilerin, zengin bir kültürel ve tarihi miras dokusunda keşif imkânı bulabileceğine vurgu yapılıyor.

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