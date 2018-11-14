Bulgarlar da mülteciye kapılarını kapattı

Münübe Yılmaz

Türkiye yüzbinlerce mülteciye kucak açarken, Avrupa ülkeleri göçmenlere kapılarını kapatmaya devam ediyor… Sığınmacıları ülkelerine kabul etmemek için tedbir alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin arasına Bulgaristan da dahil oldu. Bulgaristan’ın, dünya çapındaki göçmenlerin tasfiyesini düzenlemeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen Güvenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne karşı çıkacağı açıklandı. İktidardaki merkez sağ partisi GERB’in genel başkan yardımcısı Tsvetan Tsvetanov, “Bulgar hükümeti makamı, BM’nin küresel göç hareketine katılmayacak” dedi.