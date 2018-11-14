Bulgarlar da mülteciye kapılarını kapattı
Türkiye mültecilere karşılıksız yardıma devam ederken, mültecileri hiçe sayan Avrupa ülkelerine Bulgaristan da eklendi.14 Kasım 2018 Çarşamba 14:58
Münübe Yılmaz
Türkiye yüzbinlerce mülteciye kucak açarken, Avrupa ülkeleri göçmenlere kapılarını kapatmaya devam ediyor… Sığınmacıları ülkelerine kabul etmemek için tedbir alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin arasına Bulgaristan da dahil oldu. Bulgaristan’ın, dünya çapındaki göçmenlerin tasfiyesini düzenlemeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen Güvenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne karşı çıkacağı açıklandı. İktidardaki merkez sağ partisi GERB’in genel başkan yardımcısı Tsvetan Tsvetanov, “Bulgar hükümeti makamı, BM’nin küresel göç hareketine katılmayacak” dedi.
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