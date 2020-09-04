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Aktüel Bulgaristan'ın Kovid-19 tedbirlerini esnetmesi "Edirne Sosyete Pazarı"nı hareketlendirdi
Aktüel

Bulgaristan'ın Kovid-19 tedbirlerini esnetmesi "Edirne Sosyete Pazarı"nı hareketlendirdi

Türkiye'den dönüşlerde karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasıyla Bulgaristan vatandaşları sınır kenti Edirne'ye daha yoğun gelmeye başladı - Ulus Pazar Esnafı Kooperatifi Başkanı Reisoğlu: - "Komşularımız Türkiye'yi özlemişti, onların gelmesiyle esnafımızın da yüzü gülmeye başladı"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:01:47 -
Bulgaristan'ın Kovid-19 tedbirlerini esnetmesi "Edirne Sosyete Pazarı"nı hareketlendirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kurulan Ulus (Sosyete) Pazarı, Bulgaristan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini esnetmesinin ardından Bulgar turistlerin gelişiyle hareketlendi.

Bulgaristan'ın salgın tedbirleri kapsamında Türkiye'den dönüşlerde karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla Bulgaristan vatandaşları sınır kenti Edirne'ye daha yoğun gelmeye başladı.

Ulus Pazar Esnafı Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, AA muhabirine, pandemi dolayısıyla sınır kapılarındaki hareketliliğin azalmasının, Edirne'nin iç ticaretini ve turizmini etkilediğini söyledi.

Bulgaristan'ın salgın tedbirlerini esnetmesiyle Bulgar vatandaşların Edirne'ye yoğun gelmeye başladığını belirten Reisoğlu, "Salı gününden beri Edirne'de ticari bir hareketlilik gözlenmekte. Pazara canlılık geldi. Komşularımız Türkiye'yi özlemişti, onların gelmesiyle esnafımızın da yüzü gülmeye başladı." dedi.

Reisoğlu, pazarda maske ve hijyen konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını, yapılan anonslarla Bulgar vatandaşları da uyardıklarını ifade etti.

Esnaf Mustafa Vuran da pazardaki hareketliliğin sabah başladığını belirterek, "Çok özlemişler pazarı anlaşılan. Pazara rağbet var. Sabah erken saatlerde başladılar alışverişe. Biz memnunuz bu hareketlilikten, devamının gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Esnaf Volkan Balcı da beklentilerinin Bulgar turistlerin daha fazla gelmesi yönünde olduğunu belirtti.

Esnaf Özcan Ihlamur ise salgından önce müşterilerinin yüzde 40'ının Bulgar olduğunu, pazarın gelecek haftalarda daha hareketli olacağını söyledi.

- "Kapılar açıldı sevindik"

Ailesiyle yaşadığı Bulgaristan'ın Haskova bölgesinden alışveriş için Edirne'ye gelen Vahdet Çelik koronavirüsün de etkisiyle uzun süredir Türkiye'ye gelemediğini belirterek, "Türkiye'nin kapıları açıldı sevindik." dedi.

Aynı şehirden gelen Anton Şerkov da aylar sonra eşiyle pazara geldiği için mutlu olduğunu belirtti.




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