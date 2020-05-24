Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bayram namazı stadyumda kılındı

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da bir milyona yakın Müslüman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle bayram namazını açık alanlarda kıldı.

Başkent Sofya’daki Lokomotiv Sofya Stadyumu’nda eda edilen bayram namazına binlerce Müslüman katıldı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca inananların ibadetlerini evlerinde yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Müslümanlar ibadete susadı. Neredeyse bütün ramazan camilerden uzak kaldık. Herkes namaz yerine koştu. Burası doldu taştı." diye konuştu.

Başmüftü Haci, Türkiye ve Bulgaristan’daki hayırseverler tarafından yapılan bağışlar sayesinde ramazan boyunca dağıtılan kumanya ve iftar paketlerini, bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı başardıklarını dile getirdi.

- Sofya’daki bayram namazı farklı ülkelerden Müslümanları bir araya getirdi

Bayram namazını başkentte yaşayan farklı ülkelerden çok sayıda Müslüman da kıldı.

Türkmenistan’dan Bahrem Şakirov, Sofya Başmüftülüğünün organizasyondaki salgın önlemlerinden memnun kaldıklarını söyledi.

Şakirov, "Biz buraya misafir olarak geldik, Türkmenistanlıyız. Allah herkesin ibadetini kabul etsin." dedi.

Lyülin Semti Mescidi İmamı Filistinli Hamza Samara da "Allah'a şükürler olsun ki bugün birçok insan burada toplandık. Hiç sorun yaşamadık. İnsanlar arasındaki sosyal mesafe mükemmel şekilde korundu." diye konuştu.

Bu arada, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Radev, mesajında "Bağış, af, inanç, cömertlik ve iyiliğin paylaşıldığı bugünlerde yuvalarınız ve yakınlarınızın barış, sağlık ve mutluluk içinde olmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de yayımladığı mesajda, ramazan boyunca Türkiye’deki resmi kurumların, her iki ülkedeki özel sektörün ve STK’lerin Bulgaristan’da gerçekleştirdiği iş birliği ve dayanışma faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.