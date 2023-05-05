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Gündem Bulgaristan'dan Türkiye'ye hava aracıyla uyuşturucu atıldı!
Gündem

Bulgaristan'dan Türkiye'ye hava aracıyla uyuşturucu atıldı!

Yeniakit Publisher
2023-05-05 16:11:00 -
Bulgaristan'dan Türkiye'ye hava aracıyla uyuşturucu atıldı!

Bulgaristan'dan hava aracıyla Edirne sınırına uyuşturucu atıldığını tespit eden ekipler alarma geçti.

Bulgaristan'dan hava aracıyla Edirne sınırına uyuşturucu atıldığını tespit eden ekipler alarma geçti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan havalanan bir hava aracının Edirne sınırına bir şey attığını, ardından tekrar Bulgaristan'a dönüş yaptığını belirledi.

1 şüpheli gözaltına alındı

Alarma geçen polisler sınır hattında yaptıkları detaylı çalışmada, olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının üzerinden 7,41 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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