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Dünya Bulgaristan'dan skandal hamle: Türkleri 15 saattir sınırda beklettiler!
Dünya

Bulgaristan'dan skandal hamle: Türkleri 15 saattir sınırda beklettiler!

Bulgaristan'ın, pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu nedeniyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünü sınırda 'denetim' bahanesiyle beklettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 00:23:00 - 2021-11-20 00:33:26

Bulgaristan’ın denetim bahanesiyle Türkiye’den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünü 15 saat boyunca sınırda beklettiği öne sürüldü.

Bulgaristan’ın Denetim Operasyonu adı altında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan’a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde 15 saattir beklettiği iddia edildi.

Bulgar basınında yer alan haberlerde, binlerce Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği belirtilerek, söz konusu yolcuların pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu nedeniyle sınırda bekletildikleri öne sürüldü.

'Türklerin oy kullanmasını engelliyorlar' iddiası

Bulgaristan’daki yetkililerin, Türkiye’de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan’a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini ifade etti.

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