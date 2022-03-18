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Dünya Bulgaristan'dan Rusya'ya rest! İstenmeyen kişi ilan etti
Dünya

Bulgaristan'dan Rusya'ya rest! İstenmeyen kişi ilan etti

Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Moskova'nın buna karşılık misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 14:45:00 - 2022-03-18 14:47:56
Bulgaristan'dan Rusya'ya rest! İstenmeyen kişi ilan etti

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği, 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ifade edildi.

Bulgaristan'ın bu adımına cevap veren Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova ise, "Bunu son derece düşmanca bir davranış olarak algılıyoruz ve misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi.

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