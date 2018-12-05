Bulgaristan'dan flaş karar! Katılmayacak

Bulgaristan hükümeti, dünyadaki göçlerle ilgili iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Göç Anlaşması'na katılmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Güvenlik, düzen ve göçlerin düzeni konusunda, ülkeyi ve vatandaşları ilgilendiren tam kapsamlı korumaya inanmadığı için küresel yapılanmaya katılmayacak." denildi.

Anlaşma, Amerika hariç 193 ülkenin üyeleri tarafından Temmuz ayında kabul edilmişti.