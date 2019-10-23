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Bulgaristan ve Romanya’ya Volkwagen’dan cevap: Türkiye’ye alternatif üretim yeri aramıyoruz

Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçtiği iddia edilen Volkswagen'den, "Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz." açıklaması yapıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:39
Bulgaristan ve Romanya’ya Volkwagen’dan cevap: Türkiye’ye alternatif üretim yeri aramıyoruz

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.

Volkswagen’ın üretim sözcüsü Leslie Bothge yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Bulgaristan ve Romanya, Volkswagen’ın yatırımını ülkelerine çekmek için harekete geçmişti.

Romanya Ticaret Bakanı Volkswagen’la iletişime geçmek için girişimde bulunurken, Bulgaristan da kurulacak fabrika için vermeyi taahhüt ettiği mali teşviki iki katına çıkardığını açıklamıştı. Volkswagen’dan yapılan bu açıklama her iki ülkeye cevap olarak değerlendirildi.

Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa’da 943,5 milyon lira sermayeli “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” unvanlı şirket kurmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:39
  1. Manisa
  2. Alman otomobil üreticisi Volkswagen
  3. Volkswagen’ın üretim sözcüsü Leslie Bothge
  4. Volkswagen
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
  7. Passat
  8. Skoda Superb

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