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Spor Bulgaristan-Türkiye basketbol maçı kaç kaç bitti, maç sonucu, kim kazandı?
Spor

Bulgaristan-Türkiye basketbol maçı kaç kaç bitti, maç sonucu, kim kazandı?

A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, zorlu mücadeleden 87-101 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-09-03 19:10:00 -
Bulgaristan-Türkiye basketbol maçı kaç kaç bitti, maç sonucu, kim kazandı?

A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, zorlu mücadeleden 87-101 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı. İşte detaylar...

A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaştı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden 87-101 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

 

 

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