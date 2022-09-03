Bulgaristan-Türkiye basketbol maçı kaç kaç bitti, maç sonucu, kim kazandı?
A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, zorlu mücadeleden 87-101 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı. İşte detaylar...
A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, zorlu mücadeleden 87-101 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı. İşte detaylar...
A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaştı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden 87-101 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.
MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI
4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir