  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bulgaristan trafik kazası | Bulgaristan kaza son durum
Dünya

Bulgaristan trafik kazası | Bulgaristan kaza son durum

Bulgaristan kazada ölenlerin isimleri | 22 Kasım akşamı 21.00 sularında İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü Bulgaristan'da yandı. Olayda 46 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Bulgaristan otobüs kazası nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 09:28:00 -
Bulgaristan trafik kazası | Bulgaristan kaza son durum

İstanbul’dan hareket eden yolcu otobüsü, Bulgaristan’da alev alev yandı. Peki, olayla ilgili son durum nedir?

Bulgaristan trafik kazası | Bulgaristan kaza son durum

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Kazada yaşamlarını yitirenlerin kimlik bilgileri ise henüz paylaşılmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İlgezdi'den görülmemiş nankörlük!
Siyaset

CHP'li İlgezdi'den görülmemiş nankörlük!

PKK'lıların kazdıkları hendek çukurlarını beğenen CHP'liler, AKM'deki opera çukurunu yetersiz buldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş..
Takke düştü, Süreyya'nın keli göründü
Ekonomi

Takke düştü, Süreyya'nın keli göründü

Türkiye'nin gördüğü en büyük kriz olan 2001 krizinde Merkez Bankası'nın başında olan Süreyya Serdengeçti, mevcut ekonomi yönetimini eleştire..
Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu
Aktüel

Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu

Denizli'de otomobile gizlenmiş 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay