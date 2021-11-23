Bulgaristan trafik kazası | Bulgaristan kaza son durum
Bulgaristan kazada ölenlerin isimleri | 22 Kasım akşamı 21.00 sularında İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü Bulgaristan'da yandı. Olayda 46 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Bulgaristan otobüs kazası nerede oldu?
İstanbul’dan hareket eden yolcu otobüsü, Bulgaristan’da alev alev yandı. Peki, olayla ilgili son durum nedir?
Bulgaristan trafik kazası | Bulgaristan kaza son durum
NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.
Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.
Kazada yaşamlarını yitirenlerin kimlik bilgileri ise henüz paylaşılmadı.