Bulgaristan seçimi Türkiye’de sandıklar nereye kurulacak?

Bulgaristan bir yı içinde 3. kez genel seçime gidiyor. 11 Temmuz’da yapılan son erken genel seçim sonrası koalisyon hükumeti için müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 14 Kasım'daki seçimde ilk turda kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Bulgaristan'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını belirtti. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için 126 sandık kurulacağını aktaran Güneş, şunları kaydetti: "Oy kullanmak için 20 binden fazla kişi elektronik başvuruda bulundu. Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Göçmen Evleri mevkisindeki 75. Yıl İlköğretim Okulu ve Keşan ilçesinde Keşan Lisesi'nde açılacak sandıklarda vatandaşlar 07.00-20.00 saatleri arasında oy atabileceklerdir. Seçmenlerin yanlarında Bulgaristan kimlik kartı veya pasaport taşımaları oy atma işlemi için zorunludur."

Bulgaristan’daki Türk partisi hangisi

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, 14 Kasım'da eş zamanlı yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve erken genel seçimlerde vatandaşlardan destek beklemekte. Seçimde hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı. Tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyorum."