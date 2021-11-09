  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bulgaristan seçimi Türkiye’de sandıklar nereye kurulacak?
Gündem

Bulgaristan seçimi Türkiye’de sandıklar nereye kurulacak?

Bulgaristan’daki seçimlerde Türkiye’de nerede oy kullanılacak? 14 Kasım'da eş zamanlı yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve erken genel seçimleri için Bulgaristan sandık başına gidecek. Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de de 126 sandık kurulacak. Bulgaristan seçimleri Edirne sandıkları neredeye kurulacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 14:19:00 - 2021-11-09 14:20:06
Bulgaristan seçimi Türkiye’de sandıklar nereye kurulacak?

Bulgaristan bir yı içinde 3. kez genel seçime gidiyor. 11 Temmuz’da yapılan son erken genel seçim sonrası koalisyon hükumeti için müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 14 Kasım'daki seçimde ilk turda kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Bulgaristan'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını belirtti. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için 126 sandık kurulacağını aktaran Güneş, şunları kaydetti: "Oy kullanmak için 20 binden fazla kişi elektronik başvuruda bulundu. Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Göçmen Evleri mevkisindeki 75. Yıl İlköğretim Okulu ve Keşan ilçesinde Keşan Lisesi'nde açılacak sandıklarda vatandaşlar 07.00-20.00 saatleri arasında oy atabileceklerdir. Seçmenlerin yanlarında Bulgaristan kimlik kartı veya pasaport taşımaları oy atma işlemi için zorunludur."

Bulgaristan seçim sonuçları

Bulgaristan’daki Türk partisi hangisi

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, 14 Kasım'da eş zamanlı yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve erken genel seçimlerde vatandaşlardan destek beklemekte. Seçimde hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı. Tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Türüt'e acı haber! Hayatını kaybetti
Yaşam

İsmail Türüt'e acı haber! Hayatını kaybetti

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi.

Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım!
Ekonomi

Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım!

Güney Kore'nin en büyük firmalarından biri olan Hyosung, Türkiye tarihinin en büyük yatırımlarından biri için harekete geçti. Dev şirket, T..
09.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

09.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay